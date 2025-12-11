Kosmos affirme que le Sénégal n'a pas l'intention de nationaliser Yakaar-Teranga ; les actions sont en baisse

11 décembre - ** Les actions du producteur de pétrole et de gaz Kosmos Energy KOS.N ont baissé de ~3% à 1,00 $

** La société affirme, , que le ministère sénégalais de l'énergie a confirmé que le pays n'avait pas l'intention de nationaliser le projet Yakaar-Teranga de la société

** Kosmos détient 90% des parts du projet Yakaar-Teranga, le reste étant détenu par l'entreprise publique Petrosen

** Les deux sociétés cherchaient au moins un autre partenaire pour entrer dans le projet, mais elles n'y sont pas parvenues jusqu'à présent

** Kosmos travaillera avec Petrosen pour transférer la licence au Sénégal au plus tard à l'expiration de la licence en juillet 2026, si elle ne trouve pas de partenaire d'ici là - KOS

** L'action de KOS a également été mise sous pression par la chute de plus d'un dollar des prix du pétrole O/R

** En incluant les mouvements de la session, KOS a perdu ~70,5% depuis le début de l'année