Kosmos affirme que le Sénégal n'a pas l'intention de nationaliser Yakaar-Teranga ; les actions sont en baisse
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 16:08

11 décembre - ** Les actions du producteur de pétrole et de gaz Kosmos Energy KOS.N ont baissé de ~3% à 1,00 $

** La société affirme, , que le ministère sénégalais de l'énergie a confirmé que le pays n'avait pas l'intention de nationaliser le projet Yakaar-Teranga de la société

** Kosmos détient 90% des parts du projet Yakaar-Teranga, le reste étant détenu par l'entreprise publique Petrosen

** Les deux sociétés cherchaient au moins un autre partenaire pour entrer dans le projet, mais elles n'y sont pas parvenues jusqu'à présent

** Kosmos travaillera avec Petrosen pour transférer la licence au Sénégal au plus tard à l'expiration de la licence en juillet 2026, si elle ne trouve pas de partenaire d'ici là - KOS

** L'action de KOS a également été mise sous pression par la chute de plus d'un dollar des prix du pétrole O/R

** En incluant les mouvements de la session, KOS a perdu ~70,5% depuis le début de l'année

Valeurs associées

Gaz naturel
4,60 USD NYMEX 0,00%
KOSMOS ENERGY
0,993 USD NYSE -3,12%
Pétrole Brent
60,94 USD Ice Europ -2,53%
Pétrole WTI
57,21 USD Ice Europ -2,80%
