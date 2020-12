Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Korian noue un partenariat de développement avec Aedifica aux Pays-Bas Reuters • 10/12/2020 à 17:45









10 décembre (Reuters) - Korian KORI.PA a annoncé jeudi dans un communiqué: * UN PARTENARIAT DE DÉVELOPPEMENT AVEC AEDIFICA AUX PAYS-BAS * CE PARTENARIAT VISE À DÉVELOPPER UN PORTEFEUILLE D'ACTIFS D'ENVIRON 75 MILLIONS D'EUROS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur KORI.PA (Rédaction de Paris)

