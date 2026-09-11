Korean Air s'appuie sur Starlink pour proposer du Wi-Fi haut débit

Korean Air annonce qu'elle proposera, à partir du 15 septembre, un service Wi-Fi haut débit gratuit à bord, fourni par Starlink, la division satellitaire de SpaceX, faisant du transporteur sud-coréen la première compagnie aérienne traditionnelle d'Asie de l'Est à proposer la connectivité Starlink.

"Sur certains vols, les passagers bénéficieront ainsi d'une connexion Internet haut débit fiable leur permettant de regarder des contenus en streaming, de travailler et de rester connectés à bord comme ils le feraient chez eux", met ainsi en avant Korean Air.

Le service sera, dans un premier temps, disponible à bord de quatre appareils gros-porteurs récemment équipés, à savoir trois Airbus A350-900 et un Boeing 777-300ER. La compagnie prévoit d'étendre progressivement la connectivité Starlink à l'ensemble de sa flotte en service d'ici à fin 2027.

Placée en orbite terrestre basse, la constellation de satellites Starlink permet de fournir une connexion Internet rapide et fiable pour des usages qui nécessitent une importante bande passante. Les appels vocaux et vidéo resteront interdits afin de préserver le confort à bord, précise néanmoins Korean Air.