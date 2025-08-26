Korean Air passe la plus grosse commande d'avions Boeing de l'histoire de la compagnie dans le cadre du sommet Trump-Lee

La commande de 50 milliards de dollars de Korean Air comprend 103 avions Boeing et des moteurs GE

La commande coïncide avec la visite du président sud-coréen Lee Jae Myung à Washington

L'accord contribue à l'expansion de Korean Air et à son intégration avec Asiana Airlines

Korean Air 003490.KS a annoncé lundi une commande de 50 milliards de dollars pour 103 avions Boeing BA.N et des moteurs GE Aerospace GE.N . Cette commande coïncide avec la visite du président sud-coréen Lee Jae Myung à Washington.

La commande, la plus importante de l'histoire du transporteur aérien coréen, comprend un mélange de 787, 777 et 737 Boeing pour une valeur d'environ 36,5 milliards de dollars.

L'agence Reuters a été la première à faire état de cet accord lundi.

Korean Air a également annoncé lundi un accord séparé avec GE sur l'achat et la maintenance de moteurs d'une valeur de 13,7 milliards de dollars.

De nombreux pays négociant des accords commerciaux avec l'administration Trump ont annoncé ou prévoient d'annoncer d'importantes commandes d'avions Boeing. Boeing a remporté une série de commandes importantes au cours des derniers mois.

Le directeur général de Korean Air, Cho Won-tae, qui a récemment visité l'une des usines américaines de Boeing, a déclaré lundi à Reuters que la commande record aiderait la plus grande compagnie aérienne coréenne à se développer vers davantage de destinations américaines, latino-américaines et sud-américaines. Cho a précisé qu'environ la moitié de la nouvelle commande de 103 avions serait constituée de 737 MAX 10 et que le reste serait un mélange d'avions 777-9 et 787. Environ 80 % des nouveaux avions Boeing remplaceront des avions existants dans la flotte. Il a déclaré que la compagnie avait confiance en Boeing malgré les problèmes que le constructeur d'avions a connus par le passé.

L'accord avec Boeing s'élève à 36,2 milliards de dollars, selon le ministère sud-coréen de l'industrie, en plus de l'accord avec GE.

Boeing a déclaré que l'accord aiderait Korean Air à intégrer pleinement ses opérations avec Asiana Airlines, une filiale de la plus grande compagnie aérienne de Corée du Sud qu'elle a acquise l'année dernière .

"Alors que Korean Air se transforme en un transporteur unifié plus important, nous nous engageons à soutenir la croissance de la compagnie aérienne avec l'une des flottes les plus efficaces au monde", a déclaré Stephanie Pope, présidente et directrice générale de Boeing Commercial Airplanes.

Le secrétaire au commerce, Howard Lutnick, a déclaré à Reuters que l'accord majeur entre Boeing et GE stimulerait les exportations américaines dans le domaine de l'aérospatiale.

"Le monde reconnaît que nos avions sont les plus avancés au monde, et cette administration s'est engagée à relocaliser des emplois de fabrication de pointe pour les Américains", a déclaré Howard Lutnick.

En mars, le ministère sud-coréen de l'industrie a déclaré que Korean Air allait bientôt finaliser un accord de 32,7 milliards de dollars pour l'achat de nouveaux moteurs Boeing et GE. L'année dernière, Korean Air a annoncé qu'elle commanderait à Boeing 20 777-9 et 20 787-10, avec des options pour 10 appareils supplémentaires. La nouvelle commande est distincte de cet achat.

Korean Air, membre fondateur de l'alliance aérienne SkyTeam, a été créée en 1969 lorsque l'entreprise publique Korean Air Lines a été rachetée par le conglomérat sud-coréen Hanjin Kal

