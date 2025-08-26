 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 367,51
-1,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Korean Air passe la plus grosse commande d'avions Boeing de l'histoire de la compagnie dans le cadre du sommet Trump-Lee
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 03:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La commande de 50 milliards de dollars de Korean Air comprend 103 avions Boeing et des moteurs GE

*

La commande coïncide avec la visite du président sud-coréen Lee Jae Myung à Washington

*

L'accord contribue à l'expansion de Korean Air et à son intégration avec Asiana Airlines

(L'interview du directeur général et les commentaires du secrétaire d'État au commerce ont été ajoutés à l'article) par David Shepardson

Korean Air 003490.KS a annoncé lundi une commande de 50 milliards de dollars pour 103 avions Boeing BA.N et des moteurs GE Aerospace GE.N . Cette commande coïncide avec la visite du président sud-coréen Lee Jae Myung à Washington.

La commande, la plus importante de l'histoire du transporteur aérien coréen, comprend un mélange de 787, 777 et 737 Boeing pour une valeur d'environ 36,5 milliards de dollars.

L'agence Reuters a été la première à faire état de cet accord lundi.

Korean Air a également annoncé lundi un accord séparé avec GE sur l'achat et la maintenance de moteurs d'une valeur de 13,7 milliards de dollars.

De nombreux pays négociant des accords commerciaux avec l'administration Trump ont annoncé ou prévoient d'annoncer d'importantes commandes d'avions Boeing. Boeing a remporté une série de commandes importantes au cours des derniers mois.

Le directeur général de Korean Air, Cho Won-tae, qui a récemment visité l'une des usines américaines de Boeing, a déclaré lundi à Reuters que la commande record aiderait la plus grande compagnie aérienne coréenne à se développer vers davantage de destinations américaines, latino-américaines et sud-américaines. Cho a précisé qu'environ la moitié de la nouvelle commande de 103 avions serait constituée de 737 MAX 10 et que le reste serait un mélange d'avions 777-9 et 787. Environ 80 % des nouveaux avions Boeing remplaceront des avions existants dans la flotte. Il a déclaré que la compagnie avait confiance en Boeing malgré les problèmes que le constructeur d'avions a connus par le passé.

L'accord avec Boeing s'élève à 36,2 milliards de dollars, selon le ministère sud-coréen de l'industrie, en plus de l'accord avec GE.

Boeing a déclaré que l'accord aiderait Korean Air à intégrer pleinement ses opérations avec Asiana Airlines, une filiale de la plus grande compagnie aérienne de Corée du Sud qu'elle a acquise l'année dernière .

"Alors que Korean Air se transforme en un transporteur unifié plus important, nous nous engageons à soutenir la croissance de la compagnie aérienne avec l'une des flottes les plus efficaces au monde", a déclaré Stephanie Pope, présidente et directrice générale de Boeing Commercial Airplanes.

Le secrétaire au commerce, Howard Lutnick, a déclaré à Reuters que l'accord majeur entre Boeing et GE stimulerait les exportations américaines dans le domaine de l'aérospatiale.

"Le monde reconnaît que nos avions sont les plus avancés au monde, et cette administration s'est engagée à relocaliser des emplois de fabrication de pointe pour les Américains", a déclaré Howard Lutnick.

En mars, le ministère sud-coréen de l'industrie a déclaré que Korean Air allait bientôt finaliser un accord de 32,7 milliards de dollars pour l'achat de nouveaux moteurs Boeing et GE. L'année dernière, Korean Air a annoncé qu'elle commanderait à Boeing 20 777-9 et 20 787-10, avec des options pour 10 appareils supplémentaires. La nouvelle commande est distincte de cet achat.

Korean Air, membre fondateur de l'alliance aérienne SkyTeam, a été créée en 1969 lorsque l'entreprise publique Korean Air Lines a été rachetée par le conglomérat sud-coréen Hanjin Kal

180640.KS .

Valeurs associées

BOEING CO
226,830 USD NYSE -1,29%
GE AEROSPACE
266,640 USD NYSE +0,08%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre François Bayrou lors d'une conférence de presse à Paris le 25 août 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Bayrou en mission impossible face à une chute plus probable que jamais
    information fournie par AFP 26.08.2025 04:07 

    François Bayrou entame mardi devant la CFDT une opération de la dernière chance pour tenter d'arracher la survie de son gouvernement, plus que jamais menacé d'être renversé par les oppositions lors du vote de confiance du 8 septembre qui inaugure une nouvelle période ... Lire la suite

  • La mégafusée Starship de SpaceX sur son pas de tir, le 24 août 2025 au Texas ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )
    Nouveau report du lancement de la mégafusée Starship pour cause de mauvaise météo
    information fournie par AFP 26.08.2025 02:59 

    L'entreprise américaine SpaceX du multimilliardaire Elon Musk a reporté une nouvelle fois lundi un vol d'essai de sa mégafusée Starship, développée pour aller sur la Lune et Mars, en raison de mauvaises conditions météorologiques. "Malheureusement, le lancement ... Lire la suite

  • Un Boeing 737-10 en vol. (Crédit: / Boeing)
    Trump dit à Lee vouloir rencontrer Kim Jong-un cette année
    information fournie par Reuters 26.08.2025 00:47 

    Le président américain Donald Trump a exprimé lundi, à l'occasion de la visite de son homologue sud-coréen Lee Jae-myung, le souhait de rencontrer cette année le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, déclarant par ailleurs vouloir accentuer les négociations avec Séoul ... Lire la suite

  • Donald Trump dans le Bureau ovale à la Maison Blanche à Washington, le 25 août 2025 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump pense que beaucoup d'Américains "aimeraient avoir un dictateur"
    information fournie par AFP 26.08.2025 00:24 

    Donald Trump a lancé lundi que beaucoup d'Américains "aimeraient avoir un dictateur", pendant une conférence de presse improvisée et prolongée dans le Bureau ovale, consacrée à des sujets de sécurité et à des récriminations contre ses opposants. "Beaucoup de gens ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank