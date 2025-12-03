Airbags Takata : la CLCV lance une action de groupe contre Stellantis

L'association de consommateurs CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) a annoncé mercredi lancer une action de groupe visant le constructeur automobile Stellantis au nom de 150 propriétaires de voitures équipées d'airbags Takata défectueux ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

L'association de consommateurs CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) a annoncé mercredi lancer une action de groupe visant le constructeur automobile Stellantis au nom de 150 propriétaires de voitures équipées d'airbags Takata défectueux.

La CLCV a décidé de saisir le tribunal judiciaire de Paris afin de "faire valoir le préjudice" des propriétaires de véhicules concernés par la campagne de rappel jugée "tardive, partielle et désorganisée" par l'association.

Actuellement, quelque 1,7 million de véhicules font l'objet en France d'un rappel "Stop drive", qui implique de ne plus rouler avant le remplacement (gratuit) des airbags du véhicule.

Les airbags Takata ont provoqué selon le ministère des Transports 18 morts et 25 blessés en France - dont 16 décès dans les Outre-Mer - et au moins trois des automobilistes tués ces dernières années conduisaient une Citroën C3.

Les morts ou les graves blessures liées à ces airbags sont causées par un gaz, le nitrate d'ammonium, qui se dégrade avec le temps, particulièrement dans les climats chauds et humides: les coussins de sécurité des véhicules se déclenchent alors même en cas de collision mineure, provoquant une explosion identique à celle d'une grenade et projetant dans l'habitacle des pièces de métal et de plastique.

La CLCV dénonce plusieurs préjudices engendrés par la mesure de rappel auprès des propriétaires de véhicules concernés dont des préjudices "matériels" et de "jouissance" liés à l'immobilisation des véhicules ainsi que des préjudices moraux comme le "préjudice d'anxiété".

Stellantis n'a pas souhaité commenter la procédure en cours mais a tenu à rappeler à l'AFP que le groupe "mobilise l'ensemble de son réseau et met en oeuvre les moyens les plus importants pour garantir la sécurité de ses clients".

Le constructeur a également précisé que 70% des véhicules de sa flotte française des marques Citroën, DS et Opel "ont été traités" dont 90% des véhicules C3 et DS3.

UFC-Que Choisir, autre grande association de consommateurs, avait lancé en juillet pour la première fois en France une action de groupe contre Stellantis.

Aux Etats-Unis, pays le plus touché avec 28 morts, Ford, Toyota, Honda, BMW, Nissan et Mazda ont versé un total de 1,5 milliard de dollars d'indemnisations aux victimes.