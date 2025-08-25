Korean Air devrait annoncer une commande d'une centaine de Boeing-sources

(Actualisé avec contexte)

Korean Air 003490.KS devrait annoncer lundi une commande d'environ 100 Boeing BA.N alors que le président sud-coréen Lee Jae-myung est en visite à Washington, ont déclaré des sources à Reuters.

La commande, la plus importante de l'histoire du transporteur aérien sud-coréen, devrait inclure un mélange de 787, 777 et 737, ont précisé les sources.

Stephanie Pope, présidente-directrice générale de Boeing Commercial Airplanes, et Cho Won-tae, président-directeur général de Korean Air, participaient tous deux à un événement réunissant des chefs d'entreprise avec le dirigeant sud-coréen à Washington. Boeing s'est refusé à tout commentaire.

En mars, le ministère sud-coréen de l'Industrie a annoncé que Korean Air finaliserait prochainement un contrat de 32,7 milliards de dollars (27,93 milliards d'euros) pour de nouveaux moteurs Boeing et GE Aerospace GE.N .L'année dernière, la compagnie aérienne avait indiqué qu'elle commanderait 20 777-9 et 20 787-10 à Boeing, avec des options pour 10 appareils supplémentaires, et avait signé un protocole d'accord.

De nombreux pays négociant des accords commerciaux avec l’administration de Donald Trump ont annoncé ou prévoient d’annoncer d’importantes commandes de Boeing.

