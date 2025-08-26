Korean Air annonce une commande de 103 Boeing sur fond de sommet Trump-Lee

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec confirmation aux paragraphes 2-3) par David Shepardson

Korean Air 003490.KS a annoncé lundi une commande de 103 avions Boeing BA.N coïncidant avec la visite du président sud-coréen Lee Jae Myung à Washington, ont déclaré des sources à Reuters.

La commande, la plus importante de l'histoire du transporteur aérien coréen, devrait comprendre un mélange de 787, 777 et 737 Boeing, avaient indiqué des sources à Reuters. Stephanie Pope, directrice générale de Boeing Commercial Airplanes, et Cho Won-tae, directeur général de Korean Air, ont participé à un événement pour dévoiler l'accord avec le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick.

L'agence Reuters avait déjà fait état de cet accord.

Korean Air a également annoncé lundi un accord séparé avec GE Aerospace GE.N portant sur l'achat et la maintenance de moteurs d'une valeur de 13,7 milliards de dollars.

Une partie de la commande concerne le rééquipement d'Asiana, une filiale de la plus grande compagnie aérienne de Corée du Sud, a déclaré l'une des sources. En mars, le ministère sud-coréen de l'industrie a déclaré que Korean Air allait bientôt finaliser un accord de 32,7 milliards de dollars pour l'achat de nouveaux moteurs Boeing et GE. Korean Air a déclaré l'année dernière qu'elle commanderait 20 avions 777-9 et 20 avions 787-10 à Boeing, avec des options pour 10 avions supplémentaires, et a signé un protocole d'accord en 2024. De nombreux pays négociant des accords commerciaux avec l'administration Trump ont annoncé ou prévoient d'annoncer d'importantes commandes d'avions Boeing. Boeing a remporté une série de commandes importantes au cours des derniers mois.

Korean Air, membre fondateur de l'alliance aérienne SkyTeam, a été créée en 1969 lorsque l'entreprise publique Korean Air Lines a été rachetée par le conglomérat sud-coréen Hanjin Kal 180640.KS .