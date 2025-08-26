Korean Air annonce acheter plus de 100 avions Boeing

( AFP / PATRICK T. FALLON )

La compagnie Korean Air a annoncé mardi acheter plus de 100 appareils Boeing dans le cadre du plus gros contrat de l'histoire de l'aviation sud-coréenne, quelques heures seulement après une rencontre entre le président Lee Jae-myung et Donald Trump à Washington.

La commande porte sur 20 Boeing 777, 25 Boeing 787, 50 Boeing 737 et huit avions-cargos Boeing 777, soit 103 appareils au total, a détaillé la compagnie dans un communiqué.

Korean Air précise que la commande représente environ 50 milliards de dollars et que la livraison des appareils est prévue "jusqu'à fin 2030".

L'accord a été signé lundi à Washington lors d'une table ronde commerciale entre la Corée du Sud et les Etats-Unis, supervisée par le secrétaire américain au Commerce Howard Lutnick et le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie de Séoul.

Le président américain Donald Trump a rencontré le même jour son homologue sud-coréen Lee Jae-myung, pour des discussions sur leurs relations bilatérales.

Les deux pays ont conclu un accord fixant à 15% les droits de douane américains sur les produits sud-coréens.

En dévoilant en juillet le niveau des surtaxes sur les exportations sud-coréennes, abaissé par rapport à la menace initiale de 25%, Donald Trump avait affirmé que Séoul allait "donner" 350 milliards de dollars en investissements aux Etats-Unis.

Il avait aussi évoqué une "grosse somme d'argent" supplémentaire devant être investie par la Corée du Sud, sans donner de chiffre.

En mars, Korean Air avait annoncé avoir finalisé un accord pour l'achat de 50 avions Boeing, d'une valeur d'environ 32 milliards de dollars.

Cette nouvelle commande apporte une bouffée d'oxygène au constructeur américain, lourdement dans le rouge en 2024 à cause notamment de problèmes de qualité de sa production, et affecté par une nouvelle catastrophe aérienne en juin.

Le 12 juin, un Boeing 787 d'Air India s'était écrasé moins d'une minute après son décollage de la ville d'Ahmedabad en Inde, à destination de Londres, avec 242 passagers et membres d'équipage à bord.

Selon un rapport d'enquête préliminaire, l'alimentation en carburant s'était coupée juste avant le crash. L'accident a entraîné la mort de 260 personnes.

Dans la foulée de ce rapport, la direction générale de l'aviation civile (DGCA) indienne a ordonné de vérifier ces dispositifs sur plusieurs types de Boeing, dont les 787, immatriculés en Inde.

D'autres pays ont ordonné les mêmes mesures de contrôle à leurs compagnies équipées de cet appareil, notamment Singapour, sans détecter pour l'heure la moindre anomalie.