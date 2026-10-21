Korai Flix va entrer en bourse aux États-Unis dans le cadre d'une opération SPAC de 3,5 milliards de dollars

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La plateforme sud-coréenne de divertissement Korai Flix va entrer en bourse aux États-Unis dans le cadre d'une opération de type "chèque en blanc" d'un montant de 3,5 milliards de dollars avec APEX Tech Acquisition

APXBU.O , ont annoncé mercredi les deux sociétés.