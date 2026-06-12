Kootenay Silver suspend les travaux sur son projet au Mexique après la disparition d'un mineur dans un accident

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société Kootenay Silver KTN.V a annoncé vendredi qu'un mineur sous contrat avait été victime d'un accident sur son projet d'exploitation d'argent Columba au Mexique et qu'il n'avait pas encore été localisé par l'équipe de secours.

La société a temporairement suspendu toutes les activités d'exploration sur le site pendant la durée de l'enquête.

Voici les principaux détails:

* L'accident s'est produit jeudi dans le puits de la veine F du projet Columba.

* Kootenay n'a pas fourni plus de détails sur la nature de l'accident.

* La société a indiqué que les autorités avaient été informées et qu'une enquête sur l'incident était en cours.

* "La sécurité est toujours d'une importance capitale, et nous devons faire tout notre possible pour prévenir les accidents, quelle que soit leur gravité, aujourd'hui et à l'avenir", a déclaré la société d'exploration d'argent cotée au Canada.