Kongsberg plonge après des résultats en demi-teinte

Le groupe norvégien a publié un deuxième trimestre marqué par une forte progression de son activité soutenue par la montée en puissance des programmes de défense. Le carnet de commandes a aussi atteint un niveau record, renforçant la visibilité sur les prochaines années. Le titre cède pourtant 9% à Oslo, pénalisé par une analyste de Morgan Stanley qui met notamment en avant la faiblesse des marges.

Kongsberg a enregistré un bénéfice net publié de 1 600 MNOK au titre du deuxième trimestre 2026, contre 1 624 MNOK un an plus tôt, soit un recul de 1,5%. Le groupe fait toutefois mieux que le consensus S&P qui tablait sur 1 531 MNOK.

Ce léger repli des bénéfices traduit principalement la baisse de la contribution des activités abandonnées après la scission de Kongsberg Maritime.

Le bénéfice par action (BPA) publié ressort à 1,82 NOK (consensus : 1,73 NOK), contre 1,85 NOK un an plus tôt.

Par ailleurs, le chiffre d'affaires a augmenté de 31% sur un an pour atteindre 10,39 MdsNOK, porté par la forte demande dans les systèmes de défense aérienne, les missiles et les stations d'armes. Le consensus S&P tablait plus modestement sur 10,24 MdsNOK.

En données opérationnelles intégrant les coentreprises, l'EBIT ressort à 1,67 MdNOK, en hausse de 49%, quand le consensus était un peu plus optimiste à 1,72 MdNOK.

Prises de commandes record

Les prises de commandes ont atteint 17,1 MdsNOK au cours du trimestre, faisant progresser le carnet de commandes à un niveau record de 157,5 MdsNOK. Cette dynamique a notamment été soutenue par plusieurs contrats majeurs de missiles Joint Strike Missile (JSM) avec le Canada, l'Allemagne et les Etats-Unis.

"L'exécution de ce carnet de commandes demeure notre priorité absolue et constitue le socle d'une croissance rentable durable" a commenté le directeur général Eirik Lie.

Concernant les perspectives, Kongsberg a réaffirmé ses ambitions financières présentées lors de son Capital Markets Day, visant un chiffre d'affaires de 100 MdsNOK d'ici 2029, puis 150 MdsNOK d'ici 2033, avec une marge opérationnelle d'au moins 16%. Le management estime que le carnet de commandes record et les investissements en capacités de production soutiennent la poursuite de la croissance en 2026 et au-delà.

"A titre indicatif, le consensus attend à l'horizon 2030 un CA de 111,6 MdsNOK et une marge d'EBIT de 22%", rappelaient ce matin les analystes de chez All Invest Securities.

Morgan Stanley juge la publication décevante

A la suite de cette publication, Morgan Stanley confirme son conseil "sous-pondérer" sur le titre Kongsberg Gruppen, avec un objectif de cours inchangé à 330 NOK.

D'après le broker, cette publication comporte "peu de surprises positives" et l'analyste estime "décevants" les résultats du deuxième trimestre 2026, avec une marge d'EBIT de 16,1% inférieure aux attentes du consensus et un ralentissement du ratio book-to-bill à 1,6x par rapport aux deux trimestres précédents. Selon Morgan Stanley, la faiblesse de la marge devrait constituer le principal sujet de préoccupation des investisseurs et continuer à remettre en question la prime de valorisation d'environ 40% dont bénéficie actuellement le titre.

Le bureau d'études souligne néanmoins la poursuite d'une solide dynamique de commandes, portée notamment par les activités Missiles, tandis que le carnet de commandes atteint 158 MdsNOK.

La note indique enfin que le groupe confirme ses perspectives 2026 de croissance du chiffre d'affaires supérieure à 30%, mais estime que les coûts de montée en capacité, le mix géographique et clients ainsi que l'intensité des dépenses de R&D pourraient continuer de limiter la progression des marges.