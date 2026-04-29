Kone vise une hausse de 3 à 6 % de ses ventes en 2026, le titre gagne 2%

(Zonebourse.com) - Les ventes ont progressé de 1,3 % à 2 708,3 millions d'euros au 1er trimestre 2026. À taux de change comparables, les ventes ont augmenté de 6,7 %.

Les commandes ont diminué de 2,0 % à 2 331,4 ME au 1er trimestre 2026 (contre 2 378,4 millions d'euros au 1er trimestre 2025). À taux de change comparables, les commandes ont augmenté de 3,9 %.

Le résultat d'exploitation (EBIT) s'inscrit à 283,0 millions d'euros en hausse de 10,4 %. L'EBIT ajusté était de 293,6 millions d'euros en croissance de 10,8 %.

Le marché mondial des solutions pour nouveaux bâtiments a légèrement décliné pendant le premier trimestre. Cela était principalement lié à la faiblesse persistante du marché en Chine.

"Le marché indien a affiché une croissance soutenue, tirant la région Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique (APMEA), tandis que l'Europe a connu une légère croissance grâce au segment non résidentiel" souligne Jefferies dans son analyse du jour.

Les marchés des services et de la modernisation ont offert la meilleure croissance. Les deux marchés se sont développés positivement avec une croissance à travers toutes les régions.

Kone s'attend à des ventes en hausse de 3 à 6 % à des taux de change comparables en 2026 et sa marge EBIT ajustée devrait se situer entre 12,3 et 13,0 %.

Selon Jefferies, ces objectifs sont conformes à ceux du consensus, qui prévoit une croissance organique de 4,8 % et une marge de 12,7 % pour l'exercice.

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