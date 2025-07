Kone: ventes et bénéfices en hausse au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 10:40









(Zonebourse.com) - Kone annonce que ses ventes ont atteint 2850 ME au 2e trimestre 2025, en hausse de 1,8% par rapport à la même période un an plus tôt. Dans le même temps, les commandes sont ressorties globalement stables, à 2316 ME (-0,5%).



De son côté, l'EBIT ajusté ressort en hausse de 3,7%, à 347 ME, le bénéfice net s'établit à 277 ME (+6,1%) et laisse apparaître un BPA de 0,53 euro (+5,8%).



Sur l'ensemble du 1er semestre, les ventes atteignent 5522 ME (+2,9%), avec un EBIT ajusté de 626 ME (+5%) pour un bénéfice net de 492 ME (+5,4%) et un BPA de 0,94 euro (+5,3%).



Kone met en avant l'amélioration de sa rentabilité, avec notamment une marge EBIT ajustée portée à 12,2% au 2e trimestre (vs 11,9% précédemment) et estime que ' la composition favorable des activités en a été le principal moteur, compensant la pression persistante sur les marges du marché chinois du neuf '.



' Nous avons également avancé sur des initiatives d'excellence commerciale et opérationnelle ainsi qu'en matière d'efficacité des achats. J'estime que ces efforts auront un impact plus significatif sur notre performance financière à partir de l'an prochain', ajoute Philippe Delorme, President and CEO.



Côté perspectives, Kone anticipe une croissance de son chiffre d'affaires de 2 à 5 % à taux de change constants en 2025. Sa marge EBIT ajustée est attendue entre 11,8 % et 12,4 %.



' Les principaux moteurs de croissance sont les perspectives favorables des activités de services et de modernisation ainsi qu'un carnet de commandes solide. Le recul du marché chinois du neuf constitue un facteur défavorable ', précise la société.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.