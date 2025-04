Kone: ventes et bénéfices en hausse au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 10:42









(CercleFinance.com) - Kone annonce que ses ventes ont atteint 2672 ME au titre du 1er trimestre, témoignant d'une hausse d'activité de l'ordre de 4,1% par rapport à la même période un an plus tôt.



De son côté, l'EBIT ajusté ressort en hausse de 6,6%, à 279 ME avec une marge EBIT ajustée de 10,5% (vs 10,2% précédemment) et un bénéfice net de 215 ME (+4,6%) laissant apparaître un BPA de 0,41 euro (+4,7%).



Par ailleurs, Kone indique disposer d'un carnet de commandes de 9253 ME (en hausse de 1,3%) et avoir enregistré 2378 ME de commandes au cours du trimestre écoulé (+6,4%).



'Nous prévoyons une croissance des ventes de 1 à 6 % à taux de change constants, et une marge EBIT ajustée située entre 11,8 % et 12,4 % en 2025', a souligné Philippe Delorme, President et CEO de Kone.







