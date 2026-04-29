KONE va racheter TKE pour créer un géant des ascenseurs et des escalators
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 08:56
KONE et un consortium mené par Advent et Cinven ont conclu un accord pour combiner KONE et TK Elevator (TKE) via une transaction en numéraire et en actions. L'opération vise à rapprocher deux acteurs majeurs de l'ascenseur et de l'escalator, aux implantations géographiques et aux capacités d'innovation complémentaires.
Le futur ensemble afficherait une présence mondiale équilibrée, avec une forte exposition aux services et à la modernisation, qui représenteraient environ 65% du chiffre d'affaires. Sur une base illustrative, le groupe combiné atteindrait 20,5 milliards d'euros de revenus annuels, plus de 2,7 milliards d'euros d'EBIT ajusté (hors synergies) et environ 3,2 millions d'équipements sous maintenance.
L'opération doit générer environ 700 millions d'euros d'économies annuelles avant impôts, à horizon trois ans. Ces synergies proviendraient notamment de la densification des réseaux de service, du renforcement de la R&D, de l'optimisation des plateformes, des achats et des frais généraux.
Une valorisation de 29,4 milliards d'euros pour TKE
KONE acquerra la totalité du capital de Vertical Topco II, qui détient TKE. En contrepartie, Vertical Topco I recevra 5 milliards d'euros en cash et jusqu'à 270 millions d'actions nouvelles KONE. Sur la base du cours au 28 avril 2026, cette composante en actions est valorisée à 15,2 milliards d'euros, soit 33,8% du capital et 18,3% des droits de vote de KONE après opération. L'ensemble valorise TKE à 29,4 milliards d'euros, dette incluse. La valeur d'entreprise actuelle de KONE est voisine de 30 MdsEUR.
La majorité de la dette de TKE, soit environ 9,2 milliards d'euros, sera refinancée. Le groupe combiné vise une notation investment grade, soutenue par ses flux de trésorerie et les synergies attendues. KONE entend maintenir son dividende à court terme, puis distribuer au moins 50% du résultat net sur le cycle.
Philippe Delorme, actuel PDG de KONE, prendra la tête du nouvel ensemble, tandis qu'Antti Herlin restera président du conseil d'administration et conservera le contrôle avec plus de 50% des droits de vote. Les actionnaires de TKE pourront nommer jusqu'à deux administrateurs.
Sur le plan industriel, l'opération repose sur une logique forte. KONE est solidement implanté en Asie, tandis que TKE est très présent en Amérique. Leur rapprochement doit accélérer l'innovation, notamment dans les services digitaux, l'IoT et la maintenance prédictive, tout en améliorant les capacités d'installation et de modernisation d'un parc mondial vieillissant.
Le nouvel ensemble comptera plus de 100 000 employés dans plus de 100 pays, avec un siège en Finlande. Les deux groupes mettent en avant des cultures d'entreprise compatibles, centrées sur la qualité de service et l'implication des collaborateurs.
L'opération reste soumise aux autorisations réglementaires et à l'approbation des actionnaires de KONE, réunis en assemblée générale extraordinaire attendue en juin 2026. La finalisation est envisagée au plus tôt au deuxième trimestre 2027.
Les principaux actionnaires de KONE, représentant 40,3% du capital et 74,3% des droits de vote, se sont déjà engagés à soutenir l'opération.
"Nous réitérons notre opinion selon laquelle cette acquisition est préjudiciable au bilan de Kone et limitera les distributions aux actionnaires", écrit l'analyste d'AlphaValue Kulwinder Rajpa. La transaction entre les numéros trois et quatre mondial du secteur soulève aussi quelques interrogations antitrust. L'analyste rappelle que Schindler a déjà prévu de faire du battage contre.
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