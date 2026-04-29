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Kone va racheter TK Elevator dans le cadre d'une transaction évaluée à 29,4 milliards d'euros
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 08:46

Le logo de Kone dans un ascenseur à l'Académie KONE à Hanovre

Le logo de Kone dans un ascenseur à l'Académie KONE à Hanovre

Le fabricant finlandais d'ascenseurs ‌Kone a annoncé mercredi avoir conclu un accord pour racheter son concurrent allemand ​TK Elevator, dans le cadre d'une transaction évaluée à 29,4 milliards d'euros.

L'accord conclu avec les sociétés de capital-investissement Advent International et Cinven constitue l'une des plus ​importantes opérations de rachat en Europe cette année, et représente également le rachat d'entreprise le plus ​important de l'histoire de la Finlande.

Cette fusion ⁠permettrait de réaliser des synergies estimées à environ 700 millions d'euros sur ‌une base annuelle, a déclaré Kone.

"Cette fusion renforcerait considérablement notre capacité à répondre à la demande croissante des clients en matière ​de solutions et de ‌services fiables et durables", a déclaré Philippe Delorme, directeur ⁠général de Kone, dans un communiqué.

Les actionnaires de Kone détenant environ 40,3% de l'ensemble des actions en circulation et environ 74,3% du total des droits de ⁠vote ont accepté ‌de soutenir la transaction et de voter en faveur des propositions ⁠du conseil d'administration, a indiqué le groupe.

OBSTACLES EN MATIÈRE DE CONCURRENCE

Selon les ‌analystes, une opération de cette ampleur sera probablement soumise à ⁠un examen minutieux de la part des autorités de la ⁠concurrence, étant donné que ‌le marché mondial des ascenseurs et des escaliers mécaniques est déjà très ​concentré et dominé par un petit nombre ‌d'acteurs multinationaux.

Si elle est approuvée, la fusion ferait de Kone le plus grand fabricant mondial d'ascenseurs, ​dépassant ses principaux concurrents, l'américain Otis, évalué à 29,7 milliards de dollars (25,38 milliards d'euros), et le suisse Schindler, évalué à 36,2 milliards de ⁠dollars.

Les sociétés japonaises Mitsubishi Electric et Hitachi affichent des capitalisations boursières plus importantes, mais les ascenseurs ne constituent pour elles qu'un segment d'activité parmi tant d'autres.

Schindler a déjà déclaré qu'il contesterait un tel accord entre ses concurrents devant les autorités de la concurrence.

(Rédigé par Anne Kauranen à Helsinki ; version française Etienne Breban, ​édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions
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