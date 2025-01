Kone: va équiper un complexe résidentiel à Mumbai information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 12:15









(CercleFinance.com) - KONE Corporation annonce avoir remporté une commande pour équiper le complexe résidentiel Aga Hall Estate à Mumbai de 21 ascenseurs, incluant des modèles KONE MiniSpace et MonoSpace, dotés de solutions éco-efficaces et du système de contrôle de destination KONE (DCS).



Ce complexe résidentiel intégrera des résidences, des espaces commerciaux, un centre de santé et une école.



Prévu pour 2027, il reflète l'essor des gratte-ciels à Mumbai, répondant aux contraintes urbaines de manière durable.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.