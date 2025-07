Kone: un programme de rénovation durable des bâtiments information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 12:31









(CercleFinance.com) - Le fabricant finlandais d'ascenseurs Kone a annoncé lundi le lancement d'un programme de recherche et développement d'une durée de cinq ans dédié à la rénovation durable des bâtiments.



Baptisé 'Kone Renaissance' et cofinancé par l'organisme public Business Finland, ce projet vise à transformer les immeubles anciens en espaces de vie et de travail à faibles émissions via la création d'une plateforme numérique réunissant les professionnels du secteur, des instituts de recherche aux PME en passant par les start-up.



D'après le groupe, l'objectif est d'accompagner les villes dans leurs efforts de décarbonation en facilitant l'adaptation, la digitalisation et la transition énergétique du parc immobilier existant.



Cette initiative intervient alors plus de six milliards de personnes devraient vivre en milieu urbain à horizon 2050, et que 80% des bâtiments actuellement en service le seront toujours.



D'après Kone, ces infrastructures vont devoir répondre à de nouvelles exigences, notamment en matière de vieillissement de la population, d'aléas climatiques et d'efficacité énergétique.



A l'origine de 40% des émissions mondiales liées à l'énergie et de 50% de la consommation de ressources naturelles, le secteur de la construction fait face à une nécessité urgente afin de trouver des solutions industrielles de rénovation et d'optimisation à grande échelle.





