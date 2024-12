Kone: remporte un contrat pour équiper un hôpital en Suède information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 11:38









(CercleFinance.com) - Kone annonce que l'entreprise a remporté un contrat pour fournir des solutions de flux de personnes People Flow au nouvel hôpital d'urgence de Västerås, en Suède, construit par NCC pour la région de Västmanland.



Prévu pour 2029, cet établissement de 75 000 m² comprendra des blocs opératoires, une radiologie, une clinique d'urgence, des unités de soins intensifs et des maternités.



Le projet inclut 15 ascenseurs KONE MonoSpace700 DX, 2 ascenseurs KONE MiniSpace DX et 3 ascenseurs KONE TranSys DX.



Les installations seront testées en 2028.





