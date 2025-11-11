KONE lance une campagne mondiale pour identifier les ascenseurs à moderniser
11/11/2025
La modernisation des ascenseurs permet d'améliorer la sécurité, l'efficacité énergétique et le confort des utilisateurs. Katri Piirtola, vice-présidente senior Modernisation pour l'Europe, rappelle que 'les ascenseurs, comme les voitures, nécessitent une remise à neuf après un certain temps d'utilisation'.
Cette campagne invite le public à nominer des ascenseurs nécessitant une rénovation, quel qu'en soit le fabricant. Un des ascenseurs sélectionnés bénéficiera d'une modernisation gratuite par KONE, tandis que le participant gagnant recevra un séjour local.
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 16 novembre 2025, avec un vote public prévu en décembre.
