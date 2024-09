Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kone: l'avenir de la filiale de portes en question information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 11:55









(CercleFinance.com) - Le constructeur finlandais d'ascenseurs et d'escalators Kone a déclaré mardi qu'il prévoyait d'étudier un certain nombre d'options pour sa filiale de portes automatiques, à commencer par une possible cession de l'entité.



Dans un communiqué, le groupe explique que ce processus de revue stratégique vise à déterminer la structure optimale de la division, et à en identifier des synergies potentielles, tout en assurant l'intérêt des clients et des employés.



A ce stade, Kone dit également envisager que l'activité de portes évolue désormais de manière indépendante d'un point de vue légal.



La division, qui fabrique des portes piétonnes et industrielles et en assure la maintenance et la réparation, a généré l'an dernier autour de 2% du chiffre d'affaires total de Kone.



Le titre réagissait sans grand entrain à cette annonce, affichant un gain modeste de l'ordre de 0,4% mercredi à la Bourse d'Helsinki.





