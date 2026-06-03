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Kone Corporation a approuvé les résolutions relatives à l'acquisition de TK Elevator
information fournie par Zonebourse 03/06/2026 à 12:08

L'Assemblée générale extraordinaire de Kone Corporation s'est tenue à Helsinki le 3 juin 2026. Elle a approuvé les résolutions proposées relatives à l'opération : l'autorisation d'émettre des actions de catégorie B et l'élection de deux nouveaux membres au Conseil d'administration.

Kone et Vertical Topco II ont conclu le 29 avril 2026 un accord d'acquisition d'actions aux termes duquel Kone acquerra l'intégralité du capital social émis de Vertical Topco II, qui détient tous les actifs de TK Elevator Group.

La contrepartie versée par Kone à l'issue de l'Opération sera composée d'un montant de 5 milliards d'euros en numéraire et d'une contrepartie en actions d'un maximum de 270 millions d'actions Kone de classe B nouvellement émises.

L'Assemblée générale de Kone Corporation a approuvé toutes les résolutions proposées relatives à l'opération.

L'Assemblée générale a autorisé le Conseil d'administration à décider, en une ou plusieurs occasions, de l'émission d'un maximum de 270 000 000 nouvelles actions de catégorie B de Kone.

Par ailleurs, l'assemblée générale a décidé de porter à dix le nombre de membres du conseil d'administration de Kone et a élu Ranjan Sen et Bruno Schick comme nouveaux administrateurs.

Les huit membres actuels du Conseil d'administration, élus lors de l'Assemblée générale annuelle du 5 mars 2026, à savoir Banmali Agrawala, Matti Alahuhta, Susan Duinhoven, Marika Fredriksson, Anna Herlin, Antti Herlin, Jussi Herlin et Timo Ihamuotila, resteront en fonction jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale annuelle.

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