Kone: choisi pour un projet pharaonique à Dubaï information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 10:22









(CercleFinance.com) - Kone annonce avoir remporté une commande pour fournir une suite de solutions 'People Flow' destinées au projet Azizi Venice d'Azizi Developments, un promoteur privé de premier plan aux Émirats arabes unis.



Ce projet est stratégiquement situé dans le sud de Dubaï, près de l'aéroport international Al Maktoum, et comprendra 36 000 unités résidentielles réparties dans plus d'une centaine de complexes d'appartements, dont plus de 109 manoirs ultra-luxueux.



Une fois terminé, Azizi Venice comprendra un hôpital à service complet, un jardin d'enfants, des écoles et une route principale de quatre kilomètres de long avec des restaurants et des magasins.



Le complexe offrira aussi des installations emblématiques comme un opéra, un théâtre, une salle d'exposition et une académie des arts du spectacle...



Concrètement, la commande de KONE pour ce projet comprend un total de 439 ascenseurs KONE MonoSpace qui seront associés à la technologie de maintenance prédictive KONE 24/7 basée sur l'IA qui augmente la valeur du bâtiment et prolonge la durée de vie des équipements.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.