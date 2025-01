Kone: bénéfice net en hausse de 3,2% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 14:17









(CercleFinance.com) - Kone annonce que ses ventes ont atteint 11,09 MdsE en 2024, témoignant d'une hausse d'activité de l'ordre de 1,3% par rapport au précédent exercice.



De son côté, l'EBIT ajusté ressort en hausse de 4,4%, à 1,3 MdE, avec un bénéfice net de 961 ME (+3,2%) laissant apparaître un BPA de 1,84 euro (+2,7%).



Au cours du 4e trimestre, les ventes sont ressorties en hausse de 5,9%, à 2,97 MdsE, pour un bénéfice net en baisse de 11,5%, à 244,5 ME avec un BPA de 0,47 euro (-11,2%).



'Notre performance financière au dernier trimestre de l'année a une fois de plus démontré la résilience de notre entreprise. Nous avons poursuivi notre croissance à un rythme soutenu, avec une augmentation de plus de 10 % des commandes et des ventes en dehors de la Chine', a commenté Philippe Delorme, président et CEO de Kone.



'Nous entamons l'année 2025 avec un carnet de commandes solide et une bonne dynamique dans le secteur des services et de la modernisation. En conséquence, nous prévoyons une légère croissance des ventes au cours de l'année', ajoute-t-il.



Le CEO évoque enfin 'des opportunités intéressantes de croissance rentable' à l'avenir et s'engage à atteindre les objectifs financiers à moyen terme.







