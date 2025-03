Kone: Anti Herlin élu président du conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 12:36









(CercleFinance.com) - Kone Corporation annonce qu'à l'issue de son assemblée générale annuelle du 5 mars 2025, son conseil d'administration a élu Antti Herlin comme président et Jussi Herlin comme vice-président.



Par ailleurs, Marika Fredriksson présidera le comité d'audit, aux côtés de Susan Duinhoven, Jussi Herlin et Timo Ihamuotila.



Jussi Herlin dirigera le comité de nomination et de rémunération, avec Matti Alahuhta, Susan Duinhoven et Antti Herlin comme membres.





