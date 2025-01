Kohl's : vers la suppression de 10% de ses effectifs

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Kohl's a annoncé une réduction de près de 10% de ses effectifs. Ces licenciements font suite à l'annonce faite par la chaîne américaine de magasins de vêtements, au début du mois, de fermer 27 magasins peu performants d'ici au mois d'avril, ainsi qu'un centre de traitement des commandes électroniques à San Bernardino, en Californie. L'entreprise comptait environ 96 000 employés en 2023, dont près de 36 000 à temps plein et 60 000 à temps partiel, selon ses dernières déclarations réglementaires.

