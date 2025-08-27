 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Kohl's surpasse ses prévisions après avoir revu à la hausse son objectif de bénéfice annuel
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 13:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Les actions de la chaîne américaine de grands magasins Kohl's KSS.N ont augmenté de 18 % à 15,41 $ avant l'ouverture du marché

** La société augmente son objectif de bénéfice annuel , les efforts de redressement de la chaîne de grands magasins américains contribuant à la maîtrise des coûts

** Le bénéfice par action ajusté pour 2025 devrait se situer entre 0,50 et 0,80 $, alors que l'objectif précédent était de 0,10 à 0,60 $

** Les ventes comparables ont baissé de 4,2 % au deuxième trimestre, contre une baisse de 5,1 % l'année dernière

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de près de 7 % depuis le début de l'année

