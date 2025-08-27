 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 734,71
+0,32%
Kohl's: entouré après un relèvement d'objectifs annuels
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 16:12

(Zonebourse.com) - Kohl's s'envole de 20% après un relèvement par le groupe de distribution de ses objectifs pour 2025, visant désormais un BPA ajusté de l'ordre de 0,50 à 0,80 dollar et une marge opérationnelle ajustée d'environ 2,5 à 2,7%.

En termes d'activité, il anticipe un chiffre d'affaires en diminution de 5 à 6%, dont des ventes en données comparables en baisse de 4 à 5%, des prévisions 'excluant l'incidence d'éléments non représentatifs de sa performance opérationnelle de base'.

Sur son deuxième trimestre, Kohl's a engrangé un BPA ajusté en repli d'environ 5% à 0,56 dollar avec une marge d'exploitation ajusté de 4,6% pour un chiffre d'affaires en diminution de 5,1% à 3,3 milliards de dollars (-4,2% en comparable).

'Nous avons géré l'entreprise avec une grande discipline, et avons été en mesure d'augmenter nos marges brutes, de réduire nos stocks et de réduire nos dépenses, ce qui a entraîné de solides résultats', explique son CEO par intérim Michael Bender.

Valeurs associées

KOHL'S
15,715 USD NYSE +20,56%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

