Kohl's: entouré après un relèvement d'objectifs annuels
En termes d'activité, il anticipe un chiffre d'affaires en diminution de 5 à 6%, dont des ventes en données comparables en baisse de 4 à 5%, des prévisions 'excluant l'incidence d'éléments non représentatifs de sa performance opérationnelle de base'.
Sur son deuxième trimestre, Kohl's a engrangé un BPA ajusté en repli d'environ 5% à 0,56 dollar avec une marge d'exploitation ajusté de 4,6% pour un chiffre d'affaires en diminution de 5,1% à 3,3 milliards de dollars (-4,2% en comparable).
'Nous avons géré l'entreprise avec une grande discipline, et avons été en mesure d'augmenter nos marges brutes, de réduire nos stocks et de réduire nos dépenses, ce qui a entraîné de solides résultats', explique son CEO par intérim Michael Bender.
