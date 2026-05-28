Kohl's annonce une amélioration de ses ventes, son action bondit de 15 %

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* Le chiffre d'affaires net du premier trimestre recule de 1,7 %

* Priorité donnée au développement des marques propres - directeur général

* La société prévoit 190 millions de dollars de remboursements de droits de douane

(Mise à jour des actions, ajout des commentaires de la direction) par Sanskriti Shekhar et Danielle Kaye

La chaîne de grands magasins américaine Kohl's KSS.N a maintenu ses objectifs annuels après avoir annoncé jeudi une perte moins importante que prévu au premier trimestre, signe que les efforts de redressement menés sous la houlette du nouveau directeur général Michael Bender commencent à porter leurs fruits.

L'action Kohl's, qui avait reculé d'environ 37 % depuis le début de l'année jusqu'à mercredi, a grimpé de plus de 15 % en début de séance; les investisseurs ont salué les signes d'amélioration des tendances de vente, notamment la meilleure performance des ventes comparables du distributeur depuis plus de quatre ans.

Les ventes comparables ont reculé de 1,1 % tandis que le chiffre d'affaires net a baissé de 1,7 % à 3 milliards de dollars pour le trimestre clos le 2 mai, conformément aux estimations. La société a nommé M. Bender au poste de directeur général permanent en novembre afin de redynamiser l'activité après des années de baisse des ventes, de recul des bénéfices et de perte de terrain face à Amazon et à ses concurrents du secteur des prix réduits.

Kohl's a perdu environ 80 % de sa valeur boursière au cours des cinq dernières années, confrontée à une série de défis, notamment des erreurs stratégiques, des problèmes de chaîne d'approvisionnement et une demande inégale pour les articles non essentiels.

M. Bender a déclaré plus tôt cette année qu'il prévoyait de supprimer les modèles peu rentables et de se concentrer davantage sur les articles de base.

Parallèlement, Kohl's a relancé des catégories telles que les bijoux et les accessoires et a élargi son partenariat avec Sephora afin de reconquérir ses clients fidèles et d'attirer une clientèle plus jeune. L'entreprise s'est également associée à des influenceurs et a proposé des produits de célébrités telles que Bilie Eilish.

L'accent est désormais mis sur le développement des marques propres afin de séduire les clients à la recherche de valeur qui « restent sous pression », a déclaré M. Bender lors de la conférence téléphonique avec les analystes qui a suivi la publication des résultats jeudi.

Les consommateurs à faibles et moyens revenus continuent de faire durer leur argent, car « une part plus importante de leurs dépenses est consacrée à des produits de première nécessité comme la nourriture et l'essence », a ajouté le directeur général.

La confiance des consommateurs américains a atteint un plancher historique en mai et l’inflation a atteint son plus haut niveau depuis trois ans. Les grandes surfaces telles que Walmart WMT.O et Target TGT.N ont signalé un affaiblissement de la santé financière des consommateurs, touchés par la hausse des coûts du carburant dans le contexte de la guerre entre les États-Unis et l’Iran.

Pourtant, les ménages à revenus élevés continuent de dépenser, comme en témoignent les récents résultats des enseignes de prêt-à-porter Abercrombie ANF.N et Ralph Lauren RL.N .

Kohl's a déclaré qu'il s'attendait toujours à ce que son chiffre d'affaires annuel reste stable ou recule de 2 % au maximum. Il table également sur un bénéfice annuel par action compris entre 1,00 et 1,60 dollar.

Malgré des améliorations dans la gestion des stocks et les ventes de marques propres, les dirigeants de Kohl's ont toutefois averti que le partenariat avec Sephora n'avait pas été à la hauteur au cours du dernier trimestre, tout comme ses activités de chaussures et de soins de la peau.

“Bien que les tendances soient encourageantes, nous ne sommes pas satisfaits de notre situation actuelle”, a déclaré M. Bender.

Kohl's a annoncé une perte de 13 cents par action, identique à celle de l'année dernière, mais sa perte nette totale s'est réduite à 14 millions de dollars, contre 15 millions de dollars un an plus tôt. Selon les données compilées par LSEG, les analystes s'attendaient en moyenne à une perte de 19 cents par action.

“Dans un contexte de faibles attentes, il s'agit d'un résultat légèrement meilleur”, ont écrit les analystes de Goldman Sachs dans une note.

Kohl's a droit à 190 millions de dollars de remboursements de droits de douane, mais n'a pas encore reçu ces paiements, a déclaré jeudi la directrice financière Jill Timm aux analystes.