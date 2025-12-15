Kodiak Sciences chute après le dévoilement de l'opération boursière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre -

** Les actions du développeur de médicaments oculaires Kodiak Sciences KOD.O ont baissé de 4,4 % lors des échanges après-Bourse, pour atteindre

22 dollars, alors qu'elle cherche à lever des fonds

** La société de biotechnologie précommerciale basée à Palo Alto, en Californie, lance une offre d'actions de () 6 millions de titres.

** JP Morgan, Jefferies, Evercore et UBS sont les teneurs de livre conjoints

** Les actions de KOD ont chuté pour la cinquième fois consécutive le lundi, terminant en baisse de 3,3 % à 23,02 $. Mais l'action a été multipliée par plus de six au cours des six derniers mois

** Avec ~53 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière de 1,2 milliard de dollars

** Sur les 8 analystes couvrant KOD, la répartition des recommandations est la suivante: 5 "achat fort" ou "achat", 2 "maintien" et 1 "vente"; la prévision médiane est de 24 $, selon les données actuelles de LSEG