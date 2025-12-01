Kodiak Gas Services perd du terrain suite au retrait d'EQT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Les actions de Kodiak Gas Services KGS.N ont baissé de 3,7 % à 33,90 $ avant la clôture de la séance, EQT AB EQTAB.ST ayant cédé sa participation restante d'environ 11 % ** Le fournisseur de services de compression de pétrole et de gaz annonce une offre secondaire d'environ 9,77 millions d'actions par la société suédoise de capital-investissement

** Après l'offre, EQT ne détiendra plus aucune action KGS et n'aura plus le droit de nommer des membres au conseil d'administration de KGS

** Goldman Sachs est l'unique preneur ferme de l'offre ** Le mois dernier, EQT a vendu 10 millions d'actions KGS dans le cadre d'une offre secondaire au prix de 33,60 dollars

** La société KGS, basée à Woodlands (Texas), compte environ 86,68 millions d'actions en circulation

** Jusqu'à la clôture du vendredi, les actions KGS ont baissé de ~14% depuis le début de l'année

** 12 des 13 analystes considèrent KGS comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien" et le PT médian est de 44 $, selon les données de LSEG