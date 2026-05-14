Kodiak Gas Services chute depuis un niveau record après une vente d'actions de 750 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 mai - ** Les actions du fournisseur d'infrastructures énergétiques Kodiak Gas Services KGS.N ont reculé de 5,5% avant l'ouverture, à 71,56 dollars, après la fixation du prix d'une offre secondaire de 750 millions de dollars ** La société basée à The Woodlands, au Texas, a vendu tôt jeudi environ 10,56 millions d'actions à 71 $
** Le prix de l'offre représente une décote de 6,3% par rapport au cours de clôture record de 75,74 $ atteint mercredi
** KGS a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser une partie des emprunts contractés dans le cadre de sa facilité de crédit adossée à des actifs, et éventuellement pour acquérir des équipements supplémentaires de production d'électricité
** Goldman Sachs et JP Morgan sont, entre autres, les co-teneurs de livre
** KGS compte environ 88,8 millions d'actions en circulation
** Les 12 analystes sont tous optimistes quant à l'action, dont 4 avec une recommandation "achat fort"; le cours cible médian est de 69 $, selon les dernières données de LSEG
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