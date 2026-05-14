Kodiak Gas Services chute après un record, suite à une vente d'actions de 750 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 mai - ** Le titre du fournisseur d'infrastructures énergétiques Kodiak Gas Services KGS.N a reculé de 5,5 % avant l'ouverture, à 71,56 $, après la fixation du prix d'une offre secondaire de 750 millions de dollars ** La société basée à The Woodlands, au Texas, a vendu tôt jeudi environ 10,56 millions d'actions à 71 $

** Le prix de l'offre représente une décote de 6,3 % par rapport au cours de clôture record de 75,74 $ atteint mercredi

** KGS a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser une partie des emprunts contractés dans le cadre de sa facilité de crédit adossée à des actifs, et éventuellement pour acquérir des équipements supplémentaires de production d'électricité

** Goldman Sachs et JP Morgan sont, entre autres, les co-teneurs de livre

** KGS compte environ 88,8 millions d'actions en circulation

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 102,5 %

** Les 12 analystes sont tous optimistes quant à l'action, dont 4 avec une recommandation « achat fort »; le cours cible médian est de 69 $, selon les dernières données de LSEG