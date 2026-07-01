KNDS reporte son introduction en Bourse faute de conditions de marché favorables

Le groupe franco-allemand de défense KNDS a annoncé la suspension de son projet d'introduction en Bourse, estimant que les conditions actuelles des marchés financiers ne permettent pas de mener l'opération dans de bonnes conditions. Fabricant notamment du char Leopard 2 et de l'obusier Caesar, l'entreprise prévoyait une double cotation à Francfort et à Paris, dans ce qui devait être l'une des plus importantes introductions en Bourse du secteur européen de la défense ces dernières années.

Selon des informations précédemment rapportées par Reuters, l'opération aurait pu valoriser KNDS autour de 15 milliards d'euros. Le groupe précise toutefois qu'il continuera de suivre l'évolution des marchés avec ses actionnaires et se dit prêt à relancer le processus dès que l'environnement financier sera jugé plus favorable.

Ce report intervient malgré le dynamisme récent des introductions en Bourse dans l'industrie européenne de la défense. En janvier, le groupe tchèque CSG a réalisé une opération valorisant l'entreprise à 25 milliards d'euros, tandis que le constructeur naval allemand TKMS a fait son entrée en Bourse en octobre 2025 sur la base d'une valorisation de 5,15 milliards d'euros. Malgré cet intérêt soutenu pour le secteur, KNDS préfère attendre un contexte de marché plus propice avant de poursuivre son projet.