KNDS rejoint le bal des IPO du secteur de la défense avec une double cotation

(Actualisé avec le contexte)

Le groupe franco-allemand KNDS a officiellement annoncé mercredi son projet d'introduction en Bourse à Francfort et Paris, étape initiale d'une opération de très attendue et qui pourrait déboucher sur l'une des plus importantes cotations pour une entreprise de défense ces dernières années.

Le fabricant des canons Caesar et du char Leopard a précisé que l'offre porterait sur environ 20% du capital existant de la société.

Plus tôt cette semaine, la France et l'Allemagne ont annoncé leur intention de devenir coactionnaires à parité de KNDS, ajoutant alors que cette décision ouvrait la voie à une éventuelle IPO de KNDS et constituait une étape décisive vers le renforcement de leur souveraineté commune dans la défense terrestre.

KNDS a été créé en 2015 de la fusion du français Nexter et de l'allemand Krauss-Maffei Wegmann. La France et la famille allemande Bode-Wegmann en détenaient chacune 50%, jusqu'à l’accord conclu entre Berlin et Paris.

La famille Bode-Wegmann négociait depuis plusieurs mois la cession de sa participation dans le constructeur de chars.

KNDS est un actif crucial pour la défense européenne, à un moment difficile pour la coopération militaire en Europe et pour les relations franco-allemandes, après l'abandon du programme commun d’avion de combat du futur (SCAF) début juin.

Les gouvernements européens renforcent leurs capacités de défense afin de gagner en autonomie, en réponse à l'invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022 et à l'intention de l’administration Trump de réduire les contributions militaires aux alliés européens.

L'industrie européenne de la défense a connu une vague d'introductions en Bourse ces derniers mois. Le groupe d'armement tchèque CSG est entré en Bourse en janvier avec une valorisation de 25 milliards d'euros, tandis que le constructeur allemand de navires de guerre TKMS a atteint une valorisation de 5,15 milliards d’euros lors de son introduction en octobre 2025.

Des sources ont indiqué à Reuters en mai que l'IPO pourrait valoriser KNDS autour de 20 milliards d'euros et que l'Allemagne détiendrait une participation de 40% dans le groupe lors de la cotation, au même niveau que la France. Les deux pays devraient réduire leurs parts à 30% au cours des deux à trois années suivantes, selon un responsable allemand, tout en conservant des droits de vote égaux indépendamment de leur participation.

"À long terme, les entreprises de défense n’ont généralement pas besoin d'actionnaires publics majoritaires", a déclaré en mai le président de KNDS, Tom Enders.

Le constructeur de chars a indiqué le mois dernier que son chiffre d’affaires avait augmenté de près de 16% à 4,4 milliards d’euros et qu’il avait atteint un "niveau record de prises de commandes", celles-ci passant de 23,5 milliards d’euros fin 2024 à 33,1 milliards en 2025, soutenant ses projets d’introduction en Bourse.

KNDS travaille depuis près de dix ans à un programme de char de nouvelle génération baptisé MGCS, destiné à remplacer les Leopard 2 allemands et les Leclerc français, avec Thales et Rheinmetall.

(Rédigé par Elena Smirnova, avec Florence Loève, édité par Benoit Van Overstraeten)