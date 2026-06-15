KNDS dévoile un char intérimaire face aux retards du programme franco-allemand MGCS

par Florence Loeve

Le groupe de défense franco-allemand KNDS a dévoilé lundi un nouveau char de combat, une solution intérimaire pour remplacer les blindés Leclerc vieillissants de l’armée française, alors que le programme de char de nouvelle génération développé conjointement par la France et l’Allemagne accuse des retards.

La présentation de ce char au salon de l’armement Eurosatory, près de Paris, survient dans un contexte de difficultés des européens à renforcer leurs capacités de défense. La France et l’Allemagne ont récemment abandonné leur programme commun d’avion de combat du futur (SCAF), après des mois de désaccords entre Airbus AIR.PA et Dassault Aviation

AM.PA .

L’Europe s’emploie à renforcer rapidement ses capacités de défense, alors que des responsables occidentaux mettent en garde contre une menace croissante de la Russie et que l’administration Trump a, à plusieurs reprises, exprimé sa réticence à financer la défense du continent.

KNDS a indiqué que le nouveau char CAPINT vise à renforcer les capacités de l’armée française et à "ouvrir la voie" au char MGCS développé en coopération. Le système associe un châssis produit par la division allemande de KNDS et un canon fabriqué par sa division française.

Lancé en 2017, le projet du char franco-allemand de nouvelle génération MGCS (Main Ground Combat System) est destiné à remplacer les chars Leopard 2 allemands et Leclerc français, avec une entrée en service initialement prévue pour 2040-2045.

En avril, la ministre des Armées Catherine Vautrin a déclaré devant le Parlement que Paris avait décidé de lancer un programme de char "intermédiaire" pour compenser les retards du MGCS, qu’elle a estimés à environ dix ans. Les chars Leclerc doivent être retirés du service d’ici 2038.

L’Allemagne a également engagé en 2025 des travaux parallèles au MGCS, avec un char intermédiaire développé par KNDS Allemagne et le groupe Rheinmetall, baptisé Leopard 2AX ou Leopard 3, destiné à succéder à la flotte de Leopard 2.

KNDS se prépare actuellement à une introduction en Bourse, avec une double cotation prévue cette année à Francfort et à Paris.

(Reportage Florence Loève, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)