Kloeckner bondit après avoir confirmé les négociations de rachat avec Worthington Steel

8 décembre - ** Les actions du négociant allemand en métaux Kloeckner & Co KCOGn.DE augmentent d'environ 25% lundi après avoir confirmé vendredi soir être en discussion avec la société américaine Worthington Steel WS.N au sujet d'une offre publique d'achat potentielle

** "Stratégiquement, l'adéquation semble solide", déclare Thomas Schulte-Vorwick, analyste chez Metzler, dans une note, précisant qu'environ 60 % des revenus de Kloeckner proviennent de l'Amérique du Nord

** L'Europe, qui représente environ 40 % des revenus restants, pourrait devenir plus attrayante en raison des mesures de sauvegarde prévues par l'UE et de la croissance attendue dans les domaines de l'infrastructure et de la défense, selon M. Schulte-Vorwick

** Aucune offre ou décision d'investissement n'a encore été prise, et Worthington Steel a déclaré que les discussions pourraient ne pas déboucher sur une transaction

** Les actions se négociaient à 7,61 euros (8,86 $) par action à 1318 GMT, en passe de connaître leur meilleure journée depuis octobre 2008

(1 dollar = 0,8584 euro)