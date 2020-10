Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KLM soumet son plan de restructuration à l'Etat néerlandais Reuters • 01/10/2020 à 21:18









KLM SOUMET SON PLAN DE RESTRUCTURATION À L'ETAT NÉERLANDAIS AMSTERDAM (Reuters) - KLM, branche néerlandaise d'Air France-KLM, a annoncé jeudi avoir soumis son plan de restructuration à l'Etat néerlandais, condition au déblocage d'une aide de 3,4 milliards d'euros pour éviter d'être emportée par la crise du transport aérien provoquée par l'épidémie due au nouveau coronavirus. Ce plan prévoit des accords avec toutes les catégories de salariés ainsi qu'une réduction des coûts de 15% et une diminution de moitié de ses émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030. KLM compte réduire ses effectifs de 20% avec notamment la suppression de 4.500 emplois dès cette année. (Toby Sterling; version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris -1.25%