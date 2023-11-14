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KLM se dit satisfait de la décision du gouvernement néerlandais de suspendre la règle expérimentale
information fournie par Reuters14/11/2023 à 16:52

Air France KLM SA AIRF.PA :

* RÉPONSE À LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT NÉERLANDAIS DU 14 NOVEMBRE 2023

* EST SATISFAITE QUE LE GOUVERNEMENT NÉERLANDAIS A DÉCIDÉ DE SUSPENDRE LA RÈGLE EXPÉRIMENTALE POUR L'ANNÉE PROCHAINE

* IL S'AGIT D'UNE MESURE IMPORTANTE POUR ÉVITER LES REPRÉSAILLES ET CONTINUER À DESSERVIR LES ÉTATS-UNIS

* LA COMMISSION EUROPÉENNE A ENVOYÉ UN SIGNAL CLAIR EN FAVEUR D'UNE PROCÉDURE JURIDIQUE MINUTIEUSE SELON L'APPROCHE ÉQUILIBRÉE

* NOUS AVONS CONVENU D'UN CERTAIN NOMBRE DE MESURES ANNONCÉES, TELLES QUE LE PLAN "PLUS PROPRE, PLUS SILENCIEUX ET PLUS ÉCONOMIQUE", AFIN D'ACCÉLÉRER LA RÉDUCTION DE LA POLLUTION SONORE

* DANS LES PROCHAINS MOIS, KLM ET TRANSAVIA RECEVRONT LEURS PREMIERS AVIONS DE LA FAMILLE AIRBUS A320NEO, DONT L'EMPREINTE SONORE EST RÉDUITE DE 33 % EN MOYENNE

Pour plus de détails, cliquez sur AIRF.PA

(Bureau de Gdansk)

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