A bord de son avion, le pape apporte son soutien aux médias

Le pape Léon se rend en France
Le pape Léon XIV a réaffirmé vendredi son soutien à la liberté de la presse dans un contexte marqué par la décision du président américain Donald Trump d'interdire l'accès à la Maison Blanche à CNN et à d'autres médias.
Lors d'une conversation avec des journalistes à bord de l'avion qui l'emmenait de Rome à Paris, le pape a qualifié la place des médias de "très importante".
"Je suis très heureux que vous soyez tous les bienvenus ici", a-t-il dit en réponse à une question sur le différend entre la Maison Blanche et trois médias. "En ce qui concerne la couverture médiatique, je pense qu'il est très important que tout le monde puisse en bénéficier."
Le pape américain n'a pas mentionné Donald Trump, dont il s'était attiré les foudres après ses critiques sur la guerre menée par les Etats-Unis contre l'Iran.
La Maison Blanche a annoncé jeudi avoir réintégré des journalistes de CNN, MS Now et Politico après qu'un juge fédéral a statué que l'interdiction était probablement inconstitutionnelle.
(Reportage Joshua McElwee, avec Elizabeth Pineau)
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