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A bord de son avion, le pape apporte son soutien aux médias
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 10:52
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Le pape Léon se rend en France

Le pape Léon se rend en France

Le pape Léon ​XIV a réaffirmé vendredi son soutien à la liberté de la presse dans un contexte ​marqué par la décision du président américain Donald Trump ​d'interdire l'accès à la ⁠Maison Blanche à CNN et à d'autres ‌médias.

Lors d'une conversation avec des journalistes à bord de l'avion qui l'emmenait ​de Rome ‌à Paris, le pape a qualifié ⁠la place des médias de "très importante".

"Je suis très heureux que vous soyez tous les bienvenus ⁠ici", a-t-il ‌dit en réponse à une question ⁠sur le différend entre la Maison ‌Blanche et trois médias. "En ce qui ⁠concerne la couverture médiatique, je pense ⁠qu'il est ‌très important que tout le monde puisse en ​bénéficier."

Le pape américain ‌n'a pas mentionné Donald Trump, dont il s'était attiré les ​foudres après ses critiques sur la guerre menée par les Etats-Unis contre ⁠l'Iran.

La Maison Blanche a annoncé jeudi avoir réintégré des journalistes de CNN, MS Now et Politico après qu'un juge fédéral a statué que l'interdiction était probablement inconstitutionnelle.

(Reportage Joshua McElwee, ​avec Elizabeth Pineau)

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1 commentaire

  • 11:05

    ah oui et sur l'éviction de Sapin de France inter , il n' a rien à dire?

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