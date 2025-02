Klépierre: Standard & Poor's a relevé sa note information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 18:11









(CercleFinance.com) - Klépierre annonce que Standard & Poor's (S&P) a relevé la note de crédit du Groupe à ' A− ' (perspective stable).



L'agence de notation a indiqué que cette note attestait de ' la qualité du portefeuille d'actifs doté d'importantes capacités de génération de cash-flows, d'une politique financière prudente et d'une grande flexibilité, ayant permis au Groupe de dépasser les projections incluses dans le scénario de base de S&P. '



Fitch a déjà confirmé la note ' A− ' avec perspective stable sur la dette senior non garantie de Klépierre.



Stéphane Tortajada, directeur financier et membre du Directoire de Klépierre a déclaré : ' Après des résultats 2024 meilleurs qu'anticipé et marqués par le début d'un cycle d'appréciation des valeurs, cette notation de crédit confirme que nous avons entamé un nouveau chapitre de croissance. '





