Klépierre: révise à la hausse ses objectifs 2024

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires total de Klépierre des neuf premiers mois de 2024 s'établit à 1 155,7 ME. Le chiffre d'affaires des commerçants sur neuf mois est en hausse de 4,0 % à périmètre constant, soutenu par une croissance de la fréquentation de 2,4 %.



Sur les neuf premiers mois de 2024, les revenus locatifs nets s'élèvent à 783,7 ME, en hausse de 5,7 % par rapport à la même période de 2023 ou de 6,3 % à périmètre constant.



Cette solide performance a été portée par une forte activité locative, avec 1 280 baux signés (+ 7 % en glissement annuel et un taux de réversion positif de 4,0 % sur les renouvellements et les recommercialisations.



'La dynamique actuelle, combinée aux résultats des neuf premiers mois, conduit le Groupe à revoir ses objectifs 2024 à la hausse. Klépierre anticipe à présent une croissance de son EBE de 6 % et un cash-flow net courant de 2,55 E par action en 2024' indique le groupe.





