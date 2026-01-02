Klepierre finalise l'acquisition d'un centre commercial en Italie

Klepierre SA LOIM.PA :
* LA FINALISATION À FIN 2025 DE L'ACQUISITION DE CASAMASSIMA, LE CENTRE COMMERCIAL DE LA MÉTROPOLE DE BARI
Texte original nGNE3K7GfD Pour plus de détails, cliquez sur LOIM.PA
(Rédaction de Gdansk)
|33,3000 EUR
|Euronext Paris
|-1,30%
