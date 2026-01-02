Klepierre finalise l'acquisition d'un centre commercial en Italie

information fournie par Reuters • 02/01/2026 à 18:39

Klepierre SA LOIM.PA :

* LA FINALISATION À FIN 2025 DE L'ACQUISITION DE CASAMASSIMA, LE CENTRE COMMERCIAL DE LA MÉTROPOLE DE BARI

