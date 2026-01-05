 Aller au contenu principal
Klépierre finalise l'acquisition d'un centre commercial à Bari
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 07:22

Klépierre annonce la finalisation à fin 2025 de l'acquisition de Casamassima, centre commercial de référence de la métropole de Bari, dans la région italienne des Pouilles, métropole qui compte 1,4 million d'habitants.


Cet actif enregistre une fréquentation annuelle de 7,5 millions de visiteurs et affiche un taux de fidélité supérieur à 90%. Il s'intègre au coeur de la plus grande destination commerciale des Pouilles, totalisant 100 000 m² de commerces et de loisirs.

Ce centre accueille notamment l'enseigne alimentaire Spazio Conad, Leroy Merlin, Decathlon, MediaWorld, Sephora, Foot Locker, Rituals ainsi qu'un espace cinéma de neuf salles. L'offre de mode est portée par des magasins Zara, Primark, Bershka, Stradivarius et Pull & Bear.

Le mix commercial de Casamassima sera renforcé, avec l'extension confirmée de plusieurs enseignes via l'ouverture de magasins flagship et le lancement d'un programme de rénovation, à l'initiative de Klépierre, afin d'améliorer l'expérience client.

"En intégrant le portefeuille de Klépierre, Casamassima bénéficiera de la plateforme de centres commerciaux leader en Europe du Sud", affirme le groupe foncier, qui anticipe un retour sur investissement proche des deux chiffres dès l'année 1.

Valeurs associées

KLEPIERRE
33,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
