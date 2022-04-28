Klepierre affiche un CA en hausse au T1 à €359,5 Mlns
information fournie par Reuters28/04/2022 à 18:11
28 avril (Reuters) - Klepierre SA LOIM.PA :
* CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL EN HAUSSE DE 4,7 % À 359,5 MEUR
* REVENUS LOCATIFS BRUTS DES CENTRES COMMERCIAUX EN HAUSSE DE 9,7 % À PÉRIMÈTRE CONSTANT
* REVENUS LOCATIFS NETS EN HAUSSE DE 88,3 % À PÉRIMÈTRE CONSTANT
* TAUX DE COLLECTE DU PREMIER TRIMESTRE 2022 ATTENDU À 96,7 %
* BILAN SOLIDE : DIMINUTION DE LA DETTE NETTE À 7,9 MDEUR , COUVERTE À 87 % À TAUX FIXE EN 2022 ; AUCUN BESOIN DE REFINANCEMENT AVANT FIN 2024
* CONFIRMATION DE L'OBJECTIF DE CASH-FLOW NET COURANT PAR ACTION POUR 2022 ENTRE 2,30 EUR ET 2,35 EUR
* DISTRIBUTION EN NUMÉRAIRE AU TITRE DE L'EXERCICE 2021 DE 1,70 EUR PAR ACTION LE 16 MAI 2022
* LE GROUPE N'OPÈRE NI EN UKRAINE NI EN RUSSIE ET NE S'ATTEND PAS À CE QUE LES PRESSIONS INFLATIONNISTES AIENT UN IMPACT MATÉRIEL SUR SA STRUCTURE DE COÛTS OU SUR LE COÛT DE SES PROJETS EN COURS DE DÉVELOPPEMENT
* UNE INFLATION PERSISTANTE POURRAIT POTENTIELLEMENT IMPACTER LA CONSOMMATION DES MÉNAGES POUR CERTAINS PRODUITS ET SERVICES COMMERCIALISÉS PAR LES LOCATAIRES
* LE GROUPE N'A CEPENDANT PAS IDENTIFIÉ LA NÉCESSITÉ DE RÉVISER SES PRÉVISIONS FINANCIÈRES POUR 2022
Texte original sur Eikon nGNE6bNzKm Pour plus de détails, cliquez sur LOIM.PA
(Gdansk Newsroom)
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