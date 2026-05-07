Bouygues-Pas de cessions envisagées pour financer l'offre sur SFR-dirfin

Conférence Viva Technology dédiée à l'innovation et aux startups au parc des expositions de la Porte de Versailles, à Paris

par Rihab Latrache et Gianluca Lo Nostro

Bouygues a ‌déclaré jeudi ne pas envisager de céder des actifs pour financer son offre en consortium de 20,35 milliards ​d'euros visant à acquérir SFR, une opération qui pourrait constituer une épreuve de vérité pour le marché européen des télécommunications.

"La structure financière du groupe nous permet de financer cette opération sans difficulté", a déclaré le ​directeur financier Stéphane Stoll dans une conférence de presse, ajoutant que Bouygues n'a "pas besoin de solution de financement complémentaire ou particulière".

"Aucune cession (n'est) envisagée (...), ​ce n'est absolument pas nécessaire", a-t-il précisé.

Bouygues Telecom a ⁠annoncé en janvier avoir ouvert, aux côtés d'Orange et d'Iliad, propriétaire de Free, des négociations avec ‌Altice en vue d'acquérir une partie de ses actifs, dont SFR. Cette opération de consolidation ramènerait le nombre d'opérateur français de quatre à trois, alors que le secteur est ​pénalisé par une guerre des prix ‌qui pèse sur les marges et la croissance des grands acteurs.

Selon les termes ⁠envisagés, Bouygues, qui prendrait en charge 42% du prix et de la valeur de l'opération, acquerrait la plus grande partie des actifs concernés. La période d’exclusivité accordée par Altice s'achèvera le 15 mai et le ⁠consortium a précisé qu'il ‌n'y avait aucune certitude que l'opération soit réalisée.

"C'est évidemment un prix qui sera payé ⁠en numéraire par le consortium et nous prévoyons de financer cela", a déclaré Stéphane Stoll, assurant que l'endettement ‌financier du groupe s'est "fortement réduit".

RÉSULTATS DÉCEVANTS AU T1

Le conglomérat français a par ailleurs fait ⁠état d'un résultat opérationnel courant des activités (ROCA) du premier trimestre supérieur aux attentes, ⁠à 77 millions d'euros, alors ‌que les analystes tablaient sur une médiane de 66 millions dans un consensus compilé par Bouygues.

Le chiffre ​d'affaires a cependant affiché une baisse de 1,7% sur ‌un an, à 12,2 milliards d'euros et en-deçà de la médiane d'environ 12,4 milliards attendue dans le consensus.

À la Bourse de Paris, ​vers 09h00 GMT, l'action reculait de 2,1% à 51,88 euros, contre une quasi-stabilité du CAC 40 au même moment.

Selon les analystes de JP Morgan, les résultats sont "globalement décevants". "Compte tenu notamment du fait que ⁠l'action a progressé de 4% hier, nous nous attendons à un net retournement de tendance aujourd'hui", précise le courtier dans une note jeudi.

Bouygues a par ailleurs annoncé dans un communiqué distinct avoir remporté, en groupement, le contrat OL32 Skavsta du projet ferroviaire East Link, au sud de Stockholm en Suède, dont la phase d’exécution serait estimée à environ 1,2 milliard d’euros et pourrait intervenir début 2028.

(Rédigé par Rihab Latrache, avec Gianluca ​Lo Nostro, édité par Augustin Turpin)