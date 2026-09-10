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Klea Pharmaceuticals enregistre une première commande
information fournie par Zonebourse 10/09/2026 à 18:10
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Le groupe Klea Holding a confirmé le lancement commercial de sa filiale Klea Pharmaceuticals, spécialisée dans la distribution de médicaments sous licence au Moyen-Orient et en Afrique. Cette annonce s'accompagne d'une première commande aux Emirats arabes unis (EAU) et d'une expansion en cours vers Bahreïn et le Qatar.

Conformément au calendrier fixé en juin 2026, la filiale a finalisé le transfert vers sa propre structure opérationnelle d'un portefeuille de 57 médicaments enregistrés auprès de l'Emirates Drug Establishment (EDE). Ces produits sont répertoriés sous les codes DDC (Dubaï) et HAAD (Abu Dhabi), lui ouvrant l'accès aux marchés publics et privés émiratis.

Dans la foulée, Klea Pharmaceuticals a reçu une première commande signée avec Alphamed, la division de distribution pharmaceutique d'Al Khayyat Investments (AKI). La livraison et la comptabilisation du chiffre d'affaires correspondant sont prévues avant la fin de l'exercice en cours. La société s'appuie sur ces dossiers réglementaires émiratis pour accélérer les procédures d'enregistrement à Bahreïn et au Qatar.

Klea Pharmaceuticals a confirmé ses objectifs financiers et vise toujours un chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros cette année, avant une montée en puissance pour dépasser les 50 millions d'euros à l'horizon 2032. L'Ebitda devrait être positif dès cette année avec un impact positif sur les comptes consolidés de Klea Holding.

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