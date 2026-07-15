Klea Holding vise une amélioration de sa rentabilité au second semestre

Le chiffre d'affaires de Klea Holding au premier semestre 2026 s'élève à 8,6 millions d'euros, soit un recul de 25% en en données publiées et de 20% à taux de change constants. Dans un contexte exceptionnel (un printemps 2026 pénalisé par le conflit au Moyen-Orient), la holding pérenne d'investissement et d'animation a mis en oeuvre les mesures immédiates de contrôle des coûts de sorte que l'activité de Smart Salem est restée profitable tout au long de ce semestre avec un EBITDA estimé à 2,4 MEUR.

"Comme annoncé à la fin du premier trimestre 2026, alors que l'activité de Smart Salem était très bien orientée jusqu'à la fin du mois de février, le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient a entraîné une série d'événements hors-normes (fermeture du trafic aérien, école à domicile) qui sont venus s'ajouter au ralentissement économique saisonnier lié aux vacances scolaires et à la période des fêtes de l'Aïd-el-Fitr (fin du Ramadan). Après la violente chute d'activité au mois de mars 2026, le chiffre d'affaires mensuel est reparti en croissance séquentielle à compter du mois d'avril avec, dès le mois de juin 2026, un chiffre d'affaires à nouveau en croissance par rapport à juin 2025", explique Klea Holding pour justifier la baisse d'activité.

Smart Salem est le réseau de centres médicaux digitalisés de Klea Holding, situé à Dubaï.

Bien que la visibilité demeure limitée en raison du contexte géopolitique toujours instable, le groupe reste confiant dans la poursuite du rebond de son activité mois après mois et vise toujours un rattrapage progressif du retard en termes de chiffre d'affaires sur les prochains trimestres.

En outre, même si la situation régionale a créé des ralentissements dans le déploiement des nouvelles activités, la société confirme :

- l'analyse des opportunités de développement additionnel de Smart Salem à Dubaï autour de nouveaux services additionnels dans les centres existants et de l'ouverture de nouveaux centres ;

- l'ouverture du premier centre médical digitalisé à KAFD de Smart Health à Riyad (Arabie Saoudite) dont les travaux sont désormais terminés et qui reste dans l'attente des ultimes démarches administratives ;

- le démarrage des ventes de Klea Pharmaceuticals, filiale dédiée à la commercialisation d'un portefeuille de médicaments sous licence au Moyen-Orient et en Afrique.

Fort de ces nouveaux moteurs de croissance et de l'effet durable des mesures d'économies mises en oeuvre, Klea Holding anticipe une amélioration de sa rentabilité au second semestre 2026.