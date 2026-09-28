KLEA HOLDING : Toujours rentable au 1er semestre 2026, Klea Holding investit dans ses futurs moteurs de croissance

Chiffre d'affaires semestriel de 8,6 M€, malgré l'impact des conflits régionaux ;

EBITDA et résultat net positifs, démontrant la capacité d'adaptation ;

Plus de 2 M€ de trésorerie pour soutenir le développement de nouveaux projets ;

Ouverture de Smart Santé, démarrage de Klea Pharmaceuticals et montée en puissance de Klea Health pour soutenir le retour à la croissance rentable ;

Ambition confirmée de générer un nouvel exercice rentable.

Paris, 28 septembre 2026

KLEA HOLDING (FR0013481835 – ALKLH), groupe dont l'ambition est de capitaliser sur le puissant développement économique du Moyen-Orient pour maximiser la croissance et la création de valeur de ses activités, présente ses résultats du 1 er semestre 2026 [1] et détaille ses initiatives stratégiques.

Dans un environnement macroéconomique totalement imprévisible et adverse, Klea Holding a démontré la robustesse de son modèle économique, avec une activité toujours rentable, et sa capacité à se projeter sur de nouveaux territoires de conquête grâce à une politique ambitieuse et raisonnée d'investissements.

Adaptation de la structure de coûts pour préserver la rentabilité

31/12 - M€ S1 2025 S1 2026 Var. 26/25 Chiffre d'affaires 11,5 8,6 -2,8 -25% EBITDA normalisé 4,0 2,2 -1,8 -45% EBITDA 2,7 1,6 -1,1 -41% Résultat d'exploitation 1,8 0,8 -1,0 -56% Résultat net (part du Groupe) 1,1 0,3 -0,8 -69%

Comme annoncé, le déclanchement de la guerre au Moyen-Orient a entrainé une violente chute d'activité au mois de mars 2026, avant un rebond séquentiel à compter du mois d'avril. Ce contexte totalement hors norme a entrainé une contraction de 20% du chiffre d'affaires semestriel, à taux de change constants et de 25% en données publiées.

Dans ce contexte exceptionnel, Klea Holding a mis en œuvre les mesures immédiates de contrôle des coûts de sorte que le Groupe est resté profitable avec un EBITDA consolidé de 1,6 M€ et un bénéfice net de 0,3 M€.

En retraitant l'impact des mesures de rationalisation (voir tableau de passage en annexe), l'EBITDA normalisé ressort à 2,2 M€, soit un taux de marge de plus de 25%.

Désendettement et investissements pour préparer l'avenir

M€ 31/12/2025 30/06/2026 Var. 26/25 Capitaux propres (part du Groupe) 27,6 27,9 +0,3 +1% Dettes financières 5,4 3,9 -1,5 -27% Disponibilités (5,2) (2,2) +3,0 -58% Endettement financier net 0,1 1,7 +1,6 ns Taux d'endettement 0,5% 6,0% +5,5 points -

A l'issue de ce semestre hors normes, Klea Holding maintient une position financière solide avec des capitaux propres de 27,9 M€ et un endettement financier net de seulement 1,7 M€, soit un ratio d'endettement parfaitement maîtrisé de 6,0%.

Cette solidité est d'autant plus remarquable que Klea Holding a supporté des décaissements d'un total de 3,7 M€ sur des opérations à caractère non normatif. Les principaux postes concernent le financement du démarrage de Klea Pharmaceuticals (1,2 M€), le rachat des BSA et d'actions, pour un montant cumulé de 1,0 M€ pour renforcer la politique de protection et de retours actionnaires, et le remboursement de l'emprunt obligataire très couteux (0,7 M€). Le solde (0,9 M€) est lié à un décalage d'encaissement de créances clients au mois de juillet 2026.

Retraité de ces éléments, le flux normatif de trésorerie ressort à +0 ,7 M€.

Futurs moteurs de croissance rentable

Klea Holding a décidé de s'appuyer sur cette assise financière solide pour poursuivre ses investissements stratégiques et ainsi être en mesure de capter le plein potentiel de la croissance structurelle du marché de la santé au Moyen-Orient et en Afrique. A ce titre, le Groupe confirme ses initiatives stratégiques autour de 3 piliers :

Smart Salem qui, après avoir confirmé le rebond de son activité durant l'été, a lancé Klea Health , afin de mieux valoriser son expertise dans les domaines de la prévention, du bien-être et de la longévité ;

, afin de mieux valoriser son expertise dans les domaines de la prévention, du bien-être et de la longévité ; Klea Pharmaceuticals , filiale dédiée à la commercialisation d'un portefeuille de médicaments sous licence au Moyen-Orient et en Afrique, qui a enregistré sa première commande et confirme son ambition d'un chiffre d'affaires rentable de plus de 2 M€ dès 2026 ;

, filiale dédiée à la commercialisation d'un portefeuille de médicaments sous licence au Moyen-Orient et en Afrique, qui a enregistré sa première commande et confirme son ambition d'un chiffre d'affaires rentable de plus de 2 M€ dès 2026 ; Smart Santé , le 1 er centre médical digitalisé à Riyad (Arabie Saoudite) qui doit ouvrir ses portes prochainement et permettre de capitaliser sur le savoir-faire français reconnu dans le domaine de la santé et du bien-être.

Fidèle à sa discipline financière, Klea Holding confirme viser un nouvel exercice rentable en 2026, avec un niveau de bénéfice net au moins équivalent à celui de 2025, grâce aux économies de coûts opérationnels et financiers, et en progression si le redressement de l'activité se poursuit. Par ailleurs, le Groupe continuera à allouer une part de ses excédents de trésorerie à son programme de rachat d'actions afin d'entretenir sa politique de retour aux actionnaires.

À propos de Klea Holding

Klea Holding est un groupe dont l'ambition est de capitaliser sur le puissant développement économique du Moyen-Orient pour maximiser la croissance et la création de valeur de ses activités. Klea Holding, via son identité « scalling industries of the future », opère aujourd'hui au travers de Smart Salem , premier réseau de centres d'analyses médicales numérisées accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Emirats Arabes Unis, de sa co-entreprise Smart Health dédiée au déploiement de centres d'analyse médicale numérisée en Arabie Saoudite, et de Klea Pharmaceuticals , filiale dédiée à la commercialisation d'un portefeuille de médicaments sous licence au Moyen-Orient et en Afrique. Basée à Paris, Klea Holding est cotée sur Euronext Growth (ALKLH). Plus d'informations sur http://www.kleaholding.com .

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB // 01 53 67 36 78 // kleaholding@actus.fr

Relations Presse : Fatou-Kiné N'DIAYE // 01 53 67 36 34 // fndiaye@actus.fr

Annexes :

Passage du résultat d'exploitation à l'EBITDA (non audité)

30/06 - M€ - non audité S1 2026 Résultat d'exploitation 0,8 Dotation aux amortissements et provisions +0,8 EBITDA 1,6

Passage de l'EBITDA à l'EBITDA normalisé (non audité)

30/06 - M€ - non audité S1 2026 EBITDA 1,6 Restructuration Smart Salem +0,6 Sommes des ajustements +0,6 EBITDA normalisé 2,2

[1] Les comptes ont été arrêtés le 25 septembre 2026. Le rapport financier semestriel sera mis à la disposition du public dans les prochains jours.