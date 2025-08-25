Klea Holding rachète et annule des BSA Park pour limiter la dilution de ses actionnaires

(AOF) - Klea Holding a procédé au rachat et à l'annulation d’un peu plus de 20 millions de bons de souscription d’action (BSA) Park en circulation pour un montant total de 462 885 euros. " Cette opération s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à limiter la dilution de ses actionnaires, et confirme que la société ne dépend pas de ces financements pour son développement. " explique le groupe spécialisé dans l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises dans divers secteurs

Klea Holding dispose en effet d'une trésorerie suffisante pour financer ses activités et ses projets de croissance.

Klea Holding est d'ailleurs également en négociation pour le rachat et l'annulation de la tranche 4 des BSA Park, représentant un peu plus de 22,831 millions de BSA, à un prix d'exercice de 0,16 euro à échéance au 3 novembre 2025.

Klea Holding précise que ces opérations de rachat de BSA n'ont aucun impact sur le résultat de l'exercice 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS